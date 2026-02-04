２月４日に開幕した雪まつり。



ライトアップされた大通４丁目・ＳＴＶ広場はたくさんの人でにぎわっています。



２０２６年はどのようなところが見どころなのでしょうか。

（宮崎アナウンサー）「大きい！すごい迫力！」



大通４丁目・ＳＴＶ広場の大雪像は「祈り～縄文からのメッセージ～」です。



幅２０メートル・高さ１３メートルで、国宝の中空土偶・茅空を中心に「人は自然の一部」という縄文の心が表現されています。





大通会場８丁目は「会津・鶴ヶ城」。のべ３８００人の自衛隊員が制作した力作です。期間中の午後５時からはプロジェクションマッピングで純白の城が色鮮やかに彩られます。１０丁目は「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ」。世界中から愛されるＳＦ映画の金字塔が来場者を迎えます。

２丁目と９丁目には毎年人気の市民雪像。



２０２６年は８０体が並びます。



２０２５年にワールドシリーズを制したドジャースの大谷選手と山本投手のほか、大阪万博のキャラクター・ミャクミャクも。



（東京から来た人）「（気に入った雪像は？）ミャクミャクです。去年関西万博に行ったので思い入れがある」



（アメリカから来た人）「かっこいいです。とても楽しくて、雪像を見ることができて嬉しいです」

会場ではグルメも楽しみのひとつ。



大通４丁目会場では６つの飲食店が並びます。



会場にこうばしい香りを漂わせるのは、エゾシカ肉の串焼きです。



（宮崎アナウンサー）「けっこうなボリュームですね、大きい。アツアツ焼き立ていただきます。おいしい。肉がやわらかくてジューシーです。全く臭みがない」



開店の３０分前から行列ができていたのは、冬季限定で販売されるスイーツ「スノーサンド」。



生チョコレートをサクサクのラングドシャではさんだ一品で、会場でしか買えない限定商品です。



さっぽろ雪まつりは大通公園など３つの会場で２月１１日まで開催されます。