お笑いタレントの狩野英孝（43）が、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。恐怖体験を明かした。

狩野は自身の「芸能界衝撃の体験ベスト3」を選出。第3位を「家の窓」と題しトークした。

ある日、自宅で過ごしていた狩野。「窓パッと見たら夕日が奇麗だったんですね。あまりにも夕日が奇麗で、あ、写真撮ろうと思って」と自宅から窓の外の風景を撮影。いい写真が撮れたとXに投稿したといい「バズる予感はしたんです。あまりにも奇麗な夕日の写真だったんで。で、載せて、しばらく放置して1時間後ぐらいですかね。SNS戻って見たらやっぱりツイート数やコメント数がブワーってなってて」と予想的中のバズリ具合だったと回顧。

しかし「みんなのコメント見たら…家が特定されました」とまさかの展開。「なんか景色の角度や、ちょっと映ってたビルとかでどうやら家が特定されてて。Googleマップにわざわざあの赤丸で『ここ』って書かれて載せてるやつとか、すぐ消しました！」と語るとスタジオは大盛り上がり。狩野は「マジ怖いっすよね。ほんとだから気を付けてください」と呼びかけた。