Ｊ１町田が、湘南を契約満了になっていたＤＦ金眠泰（キム・ミンテ、３２）を獲得することが４日、分かった。関係者によると、獲得へはメディカルチェックを残すのみの段階だという。

Ｊ１通算２２６試合の出場を誇る金は韓国の大学から２０１５年に当時Ｊ１の仙台へ入団すると、札幌、名古屋、鹿島を経て、２３年に湘南へ期限付き移籍で加入。２４年には完全移籍となった。同年は主将も務めたが、昨年８月に清水へ期限付きで移籍。移籍後はすぐ先発となり最終ラインを支え、シーズン全体では２２試合に出場した。これまでキャリア全てでＪ１でプレーしており、湘南を契約満了にはなったが、闘志あふれる守備はいまだ高い水準を誇る。

町田は先月７日の新体制発表の段階では、新加入が神村学園高から加わったＦＷ徳村楓大（１８）のみ。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）も控える中、選手層を厚くするため、原靖フットボールダイレクター（ＦＤ、５８）は年明け以降も欧州に足を運ぶなど、補強の候補を探し続けた。同２８日には、１９７センチの長身を誇るオーストラリア出身の大型ＦＷテテ・イェンギ（２５）をスコットランド１部リビングストンから獲得。百年構想リーグの開幕直前、今度は昨季途中にけが人が続出したディフェンダー陣の強化に動いた。