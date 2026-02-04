“10万円超の服”もお得に着放題　服の「サブスク」サービス…期間限定オープンの実店舗では試着も

音楽に動画に漫画などサブスク全盛の今、洋服のサブスクで異例の実店舗がオープン。

約800着のクローゼットから服を自由に試すことができる新サービスです。

6日、東京・日本橋に期間限定でオープンするのは、大丸松坂屋百貨店が手がける衣料品のサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」です。

クローゼットに入ってみると、洋服がずらっと並んでいました。

利用できるのは洋服だけではありません。

バッグなどもレンタルできるということですが、中には16万円ほどのものもありました。

在庫の中から気に入ったものを見つけたら、気軽にフィッティングルームで試着できるのが実店舗ならではの点です。

3年前からこのサブスクを利用しているという女性は、初来店した実店舗の印象を「入ってきた瞬間夢の部屋みたい」と話します。

800着を超える色鮮やかな巨大クローゼットに大感激。

取材時に着ていた服もアナザーアドレスで借りたものだといい、「買えない金額のもの。本当にお得だなと思って、これも10万円以上する服なので。（これまで）最高で20万円ぐらいの物を月々1万2000円のプランで借りたので、それを1カ月間着倒せるので本当に重宝している」と話しました。

利用歴1年半という女性も「リアル店舗だと、実際にここに来て1回試着してみて、絶対にこれは私に合う、というのを確信に変えて借りられるのが最大のメリット」と、実店舗のオープンを大歓迎です。

国内外の460以上のブランド約10万着の中から、自由に服を選んでレンタルすることができるサービス。

一番人気は、1カ月に3着借りられる1万2430円のプランです。

衣料品のサブスクはウェブ上で選ぶケースが多い中、あえて実店舗を構えた理由は何なのでしょうか。

アナザーアドレス事業責任者・田端竜也さん：

正直知らないブランドとか、サイズ感が分からないブランドもたくさん。まずはそれを実際に試してみたいという声が非常に多かった。プロのスタイリストもついているので、質問していただきながら自分に似合う服を見つけるサービス。

2025年から利用し始めたという、ロケットニュース24ライターの御花畑マリコさんは「（ひと月に）3着あれば結構着回せるし、（服を）買う機会はとても減った」と、服のサブスクで生活が変わったと話します。

一方で、サブスクならではのお悩みについても「デメリットは、1回返却してから次の洋服が届くまでにタイムラグが生じる。その間、着る洋服に困るときがある。（期間が空いても）大体1週間ぐらい」と明かしました。

今や、あって当たり前となったサブスクサービスですが、衣料品分野ではすでにサービスを終了したものもあるなど、競争は激しくなっています。

今回の試みについて、消費経済アナリストの渡辺広明さんは、ファストファッションで衣料品が安く買える中、ターゲットを絞り、百貨店の客をうまく捕まえることができるかどうかが成功のポイントになるとしています。