¡¡¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬£´Æü¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËÂçºå£³¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÌøËÜ¤¢¤¤é»á¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±éÀâ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå£³¶è¤Ï¡ÖÂçÀµ¶è¡¢½»µÈ¶è¡¢À¾À®¶è¡¢½»Ç·¹¾¶è¡×¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª½»Âð¤ÎÂ¿¤¤²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£°£²£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÅìÅ°»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ê¸øÌÀ¡¦Î©·ûÌ±¼ç¡Ë¤«¤é±§ÅÔµÜÍ¥»Ò»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾À®¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤ËÉûÁíºÛ¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Î·úÊª¤Î¾å¤ä¼þÊÕ¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¼êÁ°¤Ç¤Ï½ðÌ¾¤È¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£±éÀâ¤òÄ°¤³¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÄ¶¤¨¡¢ÎÙ¤Î¶è²è¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌøËÜ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÊËãÀ¸²ñÄ¹¤¬¡Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£É¬¤º¾¡¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌøËÜ¤¢¤¤é¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÉ¼¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±þ±ç±éÀâ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¡¢½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÁªµó¤Ç¡ØÌøËÜ¡Ù¤Ë£±É¼Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î£±É¼¤¬¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¿¤ÏÄ¾ÀÜ¡Ø¹â»Ô¡Ù¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢ÌøËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î£±É¼¤¬¹â»Ô¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»Ù±ç¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ÈÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢½°µÄ±¡¡¢»²µÄ±¡¤È¤â¤Ë²áÈ¾¿ôÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÈæÎã¤Ï¡Ø¸øÌÀÅÞ¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¤É¤È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÊÈæÎã¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£