【RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー】 2月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2月に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品はゲーム「ゾイドサーガ」に登場する「トリニティライガー」を鹵獲カラーバージョンとして1/100スケールアクションプラモデル化したもの。

「トリニティライガー」は赤い装甲が特徴のライオン型ゾイドだが、鹵獲カラーバージョンでは黒を基調としたカラーリングにクリアパープルの差し色が採用されている。頭部のキャノピーもクリアイエローとなっている。

(C) TOMY