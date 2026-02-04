【ゾイド】アクションプラモデル「RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー」が「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2月に予約開始
【RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー】 2月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として2月に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品はゲーム「ゾイドサーガ」に登場する「トリニティライガー」を鹵獲カラーバージョンとして1/100スケールアクションプラモデル化したもの。
「トリニティライガー」は赤い装甲が特徴のライオン型ゾイドだが、鹵獲カラーバージョンでは黒を基調としたカラーリングにクリアパープルの差し色が採用されている。頭部のキャノピーもクリアイエローとなっている。
REALIZE MODEL SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) February 4, 2026
NEXT NEW ZOIDS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー
2026年2月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━#ゾイド #ZOIDS pic.twitter.com/y7uj5XaDld
(C) TOMY