限定DHCスヌーピー ポーチ＆ミラー♪自立式で使いやすさ抜群

DHCでは、2026年2月4日(水)より、総額8,000円(税込)以上のご購入で非売品「スヌーピー ポーチ＆ミラーセット」をプレゼント♡ホイップホワイトとブルーの2デザインから選べ、ポーチは自立式でミラー付き。毎日のメイクタイムがより楽しくなる数量限定アイテムです♪

機能性も抜群のスヌーピー ポーチ

ポーチはPVC合皮とポリエステル素材で自立する仕様。内側にはミラー専用ポケットが付いており、ミラーを取り出す際も便利です♡

ホイップホワイトはハートを抱えたスヌーピー、ブルーはリボンタイ姿のスヌーピーがデザインされ、可愛らしさと実用性を両立しています。

サイズ：約横180mm×縦125mm×マチ55mm。

2面鏡付きミラーでメイクも快適

ミラーは2倍拡大鏡と等倍鏡の2面仕様で、細かい部分も見やすくメイクに便利。素材はガラス、PVC合皮、磁石で耐久性も◎。サイズ：約横62mm×縦90mm×厚さ9mm。

ホイップホワイトにはウッドストック、ブルーにはスヌーピーが描かれており、持っているだけで癒されるデザインです♪

スヌーピー ポーチ＆ミラーセット

ポーチ（2種共通）／約横180mm×縦125mm×マチ55mm、PVC合皮・ポリエステル・亜鉛合金

ミラー（2種共通）／約横62mm×縦90mm×厚さ9mm、ガラス・PVC合皮・磁石

デザイン：ホイップホワイト（ハートを抱えたスヌーピー）、ブルー（リボンタイスヌーピー）

プレゼント条件：1回の総額8,000円(税込)以上の購入で1個プレゼント（お一人様何回でも可）

取扱い：DHC通販／全国直営店

数量限定♡DHCスヌーピーセットを手に入れて

キャンペーンはDHC通販および全国直営店で、総額8,000円(税込)以上のご購入が対象。数量限定のため無くなり次第終了となります。

ポーチは自立式でミラー付き、2種類のスヌーピーデザインから選べる非売品セット♡この機会にぜひお早めにチェックして、毎日のメイクタイムを楽しんでください♪