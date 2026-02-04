¡Ú »³ËÜÉñ¹á ¡Û¡¡¿ÆÍ§¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½ÐÀÊ¡¡¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖHappy 27th birthday¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÄÆà¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿ºÇ¹â¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÀÊ¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»Ñ¤ò¸½¤¹½Ö´Ö¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤´ÄÆà¤¬Âç¹¥¤¤è¡×¤È°¦Ãå¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¹Æ¡£
¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Love you always¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
