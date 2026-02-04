2026年 第50回エランドール賞の授賞式が行われ、受賞者の岡山天音さん、夏帆さん、佐藤二朗さん、郄石あかりさん、松村北斗さん、芳根京子さんらが登壇しました。



「プロデューサー賞／田中・平田賞」を受賞したTBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の杉田彩佳さん、丸山いづみさんが受賞スピーチを終えると、2人をお祝いするためにドラマ主演の竹内涼真さんが登場。







竹内さんは、まず猖佑瞭庸鏤劼里覆ぅ▲ぅ妊アをたくさん聞いてくれて、それをすぐ反映する力が、おふたりともすごいなと思ったし、すごく感謝してます瓩函2人に感謝を述べていました。







また、竹内さんは猖佑蘰雲ぢ紊、これからも面白いものを作っていこうじゃないか瓩函▲─璽襦

続けて、緊張の見える2人をリラックスさせるべく爐覆鵑すごくおふたりとも暗い真面目な挨拶で、つまんないなと思いました瓩函△醗Δ里△詁農紊妊ぅ犬蠅弔牒猩箸房まらず、どんどん攻めた作品を一緒に作りましょう！瓩函激励していました。







そのほか、映画「国宝」の村田千恵子さんも「プロデューサー賞／田中・平田賞」を受賞しています。







