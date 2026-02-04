読むのが難しいと思う「福井県の自治体」ランキング！ 2位「鯖江市」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅先を計画していると、地図上でふと読み方の見当がつかない不思議な地名に出合うことがあります。地元の伝統や由来が色濃く反映された、初見では正解を当てるのが困難な自治体の名前をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「福井県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「知らないとむずかしいと思います」（50代女性／京都府）、「鯖という漢字が難しいので、読めない人も多いと思います」（50代男性／広島県）、「読めそうで読めない地名だから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「なじみのある漢字なのに読めません」（40代女性／大阪府）、「知っていないと読めない」（30代男性／富山県）、「敦を『つる』と読むのは、知らないと難しいと思います」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「福井県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鯖江市／56票2位は、嶺北地方中央部に位置する「鯖江（さばえ）市」です。世界に誇る「メガネの聖地」として知られ、国内生産シェアの約9割を占めています。鯖の字を「さば」と読むのは一般的ですが、地名としてパッと正確に読み上げるのは難しいと感じる人が多いようです。西山公園のツツジや、レッサーパンダがいる西山動物園なども有名です。
回答者からは「知らないとむずかしいと思います」（50代女性／京都府）、「鯖という漢字が難しいので、読めない人も多いと思います」（50代男性／広島県）、「読めそうで読めない地名だから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：敦賀市／59票1位にランクインしたのは、県南部の中心都市「敦賀（つるが）市」でした。古くから天然の良港として栄え、「鉄道と港のまち」としての歴史を歩んできました。2024年春には北陸新幹線が延伸開業し、さらなる注目を集めています。「敦」という漢字を日常的に使う機会が少ないためか、読み方に迷う人が多い結果となりました。
回答者からは「なじみのある漢字なのに読めません」（40代女性／大阪府）、「知っていないと読めない」（30代男性／富山県）、「敦を『つる』と読むのは、知らないと難しいと思います」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)