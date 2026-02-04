【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字は？ 昔懐かしい遊びがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の美しい風景や伝統、そして日常の感情にまつわる言葉などをピックアップしました。心が少し落ち着くような、やわらかな響きの言葉が並んでいます。
□□め
□□とり
□□ふや
□□まち
ヒント：5月頃に咲く紫色の花の名前とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あや」を入れると、次のようになります。
あやめ（菖蒲・文目）
あやとり（綾取り）
あやふや（危うふや・不確か）
あやまち（過ち）
初夏を彩る「あやめ」や、指先の芸術ともいえる「あやとり」など、どこか雅（みやび）な響きがある一方で、はっきりしない「あやふや」や、失敗を意味する「あやまち」といった、人間の多面的な部分を表す言葉にも共通の2文字が隠れていました。漢字にすると「綾」「文」「過」などさまざまですが、ひらがなの「あや」という響きには、どこか繊細なニュアンスが感じられます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
