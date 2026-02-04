初夏の訪れを告げる美しい花の名前から、指先で器用に形を作る伝統的な遊びまで。全く異なる4つのシーンをつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を武器に、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日本の美しい風景や伝統、そして日常の感情にまつわる言葉などをピックアップしました。心が少し落ち着くような、やわらかな響きの言葉が並んでいます。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□め
□□とり
□□ふや
□□まち

ヒント：5月頃に咲く紫色の花の名前とは？

答えを見る






正解：あや

正解は「あや」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あや」を入れると、次のようになります。

あやめ（菖蒲・文目）
あやとり（綾取り）
あやふや（危うふや・不確か）
あやまち（過ち）

初夏を彩る「あやめ」や、指先の芸術ともいえる「あやとり」など、どこか雅（みやび）な響きがある一方で、はっきりしない「あやふや」や、失敗を意味する「あやまち」といった、人間の多面的な部分を表す言葉にも共通の2文字が隠れていました。漢字にすると「綾」「文」「過」などさまざまですが、ひらがなの「あや」という響きには、どこか繊細なニュアンスが感じられます。

