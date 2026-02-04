TWICEのMOMOが、ブランドアンバサダーを務めるファッションブランド「Onitsuka Tiger」のニューアイテムを着用したオフショットを自身のInstagramに公開している。

MOMOは「Color your life with Onitsuka Tiger’s denim collection, DENIVITA.（オニツカタイガーのデニムコレクション「DENIVITA」であなたの生活を彩ってみませんか）」と綴り、キャンペーンビジュアル撮影時のオフショットをポスト。

DENIVITAは、ファッションとスポーツ、そしてヘリテージとイノベーションを融合させたコンテンポラリーなOnitsuka Tigerのアイテム。日本製デニムやトラックスーツを着たカジュアルかつスタイリッシュなショットを数多く上げている。

この投稿にファンからは、「かっこかわいい！」「レジェンドビジュアル」「美腹筋」「MOMOの着こなし最高だね」などのコメントが寄せられた。

Onitsuka Tigerのブランド公式Instagramには、キービジュアルのほかイメージムービーなどがアップされている。

（文＝リアルサウンド編集部）