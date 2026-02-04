¡Ö¤¨À¨!¡×à²áµîºÇÂçá¤ÎÂçºî¡ª¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¼êÊÔ¤ß¥Ð¥Ã¥°¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬È´·²¡×
Áª¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï...
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²áµî°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¡½é¤á¤Æ¥É¥Ã¥ÈÊÔ¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢9¤Ä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¥É¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë»É½«¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥ê¥ªÉ÷°áÁõ¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¤ÎÂçºî¤À¤¡¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸«»ö¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ö¤¨À¨!¤³¤ì¤ÏÂçºî¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬È´·²¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÇÇ®Ãæ¤·¤¿µ²±¤¬¡×¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£