à¥Á¥é¸«¤¨á¤ÇÀÖÌÌ¡Ä¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯½÷Í¥¡¦¿¹Îß¼î¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¥ì¥Ù¥ë¡×
à±£¤·»£¤êá¤Ë¡Ä
¡¡¡Ö¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¿¹Îß¼î(¤ë¤¤¤¹)¤Îà¥Á¥é¸«¤¨á»Ñ¤ò¸ø³«¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤³¤Ã¤½¤ê»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òX¤Ë¸ø³«¡£°ì¿´ÉÔÍð¤ËàÈëÌ©·Î¸Åá¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Õ¤¹¤Þ¤ò³«¤±¡¢¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥á¥é¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¾È¤ì¤ÆàÀÖÌÌá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¤Çà¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯Ê¸²½á¤ÎÉáµÚ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥¢5¿Í¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Ä¤±¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯°·¤ï¤ì¤ëÊý¤¬À¨Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢»ê¹â¤Î£±ÉÊ¡×¡Ö¤â¤¦Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£