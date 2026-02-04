¡Ö¤ª¤¯¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¡×¤«¤é55Ç¯...72ºÐà¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ëá²¬ºêÍ§µª¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿²ÎÀ¼¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¹â»ëÄ°Î¨
¡¡1970Ç¯Âå¡Ö¤ª¤¯¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ18ºÐ!¡×¤Ê¤Éà18ºÐ¥·¥ê¡¼¥ºá¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀáÊ¬¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤µ´¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¡¢°¦Ç¤Î¥«¥Ï¥Ê¤È¤ÎÀáÊ¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î²¬ºêÍ§µª(72)¡£Ameba¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡ÖÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤Ã¤ÆÆ¦¤Þ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥Ï¥Ê¤Èµº¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡72ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö²æ¤¬°¦¤·¤Î¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö²¬ºêÍ§µª¤µ¤ó°ÊÍè¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿²ÎÀ¼¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¬ºê¤Ï8ºÐ¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç°Ê¹ß¡¢»ÒÌò¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¡£ÀÐÎ©Å´ÃË¤µ¤ó(µýÇ¯64)¤È¶¦±é¤·¤¿³Ø±à¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¤ª¤¯¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¡×(TBS¡¢1970Ç¯)¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¤Ä¤Å¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ18ºÐ!¡×(71Ç¯)¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡×(72Ç¯)¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£