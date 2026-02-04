ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×È¯Çä¡¡WBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó18Áª¼ê¡¡¥Ó¥Ã¥°¤¦¤Á¤ï¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â
¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï4Æü¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡¢3·î5Æü³«Ëë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÁª¼ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°ËÆ£Âç³¤¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤Ê¤É18Áª¼ê¡£Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖWorld¡¡Baseball¡¡Classic¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥¹¥È¥¢Æâ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¡£´ûÂ¸ÁÇºà¤Ï»È¤ï¤º¡¢¹½¿Þ¤ä¥¿¥Ã¥Á¤ò°ì¤«¤éÀß·×¤·À©ºî¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÉµá¡£É½¾ð¤Ê¤É¤¬¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢à¤½¤ÎÁª¼ê¤é¤·¤µá¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤¬S¡Á2XL¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¡Ê110¡¦130¡¦150¡Ë¤â¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÂç¿ÍÍÑ6000±ß¡¢¥¥Ã¥º¤Ï4500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥°¤¦¤Á¤ï¡Ê1540±ß¡Ë¤äÂçÃ«æÆÊ¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê3630±ß¡Ë¤ÎÈÎÇä¤â³«»Ï¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢150°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£