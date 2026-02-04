¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ä¹Ã«ÀîÍ¦Ìé¿·ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¿Ê¤á¤ëÎý½¬²þ³×¡Ä¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡×¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê4Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡ÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè1¥¯¡¼¥ë¤Î4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢¤¤¤¿Ä¹Ã«ÀîÍ¦ÌéÂÇ·â·ó¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¥²¡¼¥¸¤Î²£¤Ç¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ï¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ1000Ä¤òÄ¶¤¹½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¤È800Ä¤òÀÚ¤ë·Ú¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î·×3¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¥³¡¼¥Á¤ÏÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎR¡õD¡Ê¸¦µæ³«È¯¡ËÃ´Åö¤¬ºîÀ®¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿ÂÇ·âÍÑ¤Î¥É¥ê¥ë¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌÜ»ë¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Â®¤µ¤Î¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¤Îµå¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ä¡¢Ê£¿ô¼ïÎà¤Î½Å¤µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò1·³¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆ»¶ñ¤È¤«´Ä¶¤È¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÜÅª¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Þ¤Ç1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢R¡õDÃ´Åö¤ä¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£ÂÎ·ÏÅª¤ÊÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤òÁáÂ®´Ô¸µ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Êµ¤¤Å¤¤Î¡Ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¤Ê¤É¼ã¼êÁª¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ËÌä¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Öº£¤Î¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢µ»½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£àÄ¹Ã«ÀîÎ®á¤ÎÂÇ·â²þ³×¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë