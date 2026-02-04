新潟県村上市選挙管理委員会は4日、衆院選の期日前投票で、投票用紙の交付漏れがあったと発表しました。

交付漏れが発覚したのは、村上地区期日前投票所(村上体育館1階ミーティングルーム)です。



2月3日午後5時前、村上地区期日前投票所で残票数を確認したところ、比例代表と国民審査の残票が小選挙区よりも1枚多いことが判明しました。



村上市選挙管理委員会によりますと、原因は選挙人が小選挙区の投票後、比例代表と国民審査の交付場所に立ち寄らずに投票所を退出したことに気付かなかったことによるものと推察されています。結果的に、有権者1人に対して、棄権の意思表示を確認できずに比例代表および国民審査の投票用紙を交付しなかったことになりました。





市選挙管理委員会は再発防止のため、事務従事者と投票管理者、立会人に対し、場内が混雑しないように順序良く入場させることや、選挙人の動きによく目配りすることを指示しました。新潟県選挙管理委員会は村上市選挙管理委員会に対し、事情を聴くとともに再発防止の徹底を申し入れました。また、県内市区町村選挙管理委員会に対し、当該事案を情報提供するとともに、今後の投票事務に万全を尽くし、誤りを生じないよう全投票所に徹底することを通知しています。