４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８５円６０銭（０・６２％）高の４万６５１９円３２銭だった。

２日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち約７割にあたる２３１銘柄が上昇した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４２７円３０銭（０・７８％）安の５万４２９３円３６銭だった。２日ぶりに値下がりした。

外国為替市場の円相場で円安・ドル高が進行したことで、業績が押し上げられる輸出関連銘柄が上昇した。業種別では機械や非鉄金属、化学株が読売３３３の上昇に寄与した。このほか幅広い業種の銘柄が買われた一方、日経平均への影響度が大きい一部の半導体関連銘柄が下落したことで、両指数で異なる値動きとなった。

上昇率は、電子部品や回路をつなぐ「コネクター」を手がけるヒロセ電機（１４・８１％）がトップだった。日本精工（９・２１％）、住友化学（７・９６％）と続いた。

下落率は、ＴＩＳ（１５・８３％）が最大で、イビデン（１４・１９％）、ＮＥＣ（１１・７９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は９・７４ポイント（０・２７％）高い３６５５・５８。