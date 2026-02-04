タレントのpeco（30）が、平日朝6時から7歳の息子リンクくんを学校に送るまでのモーニングルーティンを公開。自宅キッチンでお弁当を作る様子などを披露し、反響が寄せられている。

【映像】「ryuchellにしか見えない」と話題の息子とのモーニングルーティン

これまでもInstagramで、自宅でくつろぐリンクくんと愛犬の姿や、おそろいのデニムコーデをした親子ショットなど、プライベートの様子を発信してきたpeco。「ryuchellにしか見えない」「一瞬、ryuchellかと思ってびっくりした」などと話題になっていた。

息子とのモーニングルーティン公開

2026年2月3日には、自身のYouTubeチャンネルを更新し、平日朝6時からリンクくんを学校に送るまでのモーニングルーティンを公開。キッチンでお弁当を作っている様子や、リンクくんの髪の毛をまとめる姿も紹介している。

ファンからは、「同じ母としてすべてがすごすぎる」「手作りいっぱいのお弁当、美味しそう」「息子くんの話し方で、優しい子に育ってるのがわかる」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）