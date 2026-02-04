石川県津幡町で行われた4日の豆まきに、横綱・大の里と平幕・欧勝海の地元出身のスター力士が登場し、多くのファンたちを沸かせました。



4日、石川県津幡町の倶利伽羅不動寺で行われたのは、毎年恒例の豆まき。



しかし、今年は、いつもより多い約1000人もの人が集まりました。



そのお目当ては…



「地元津幡町出身、横綱・大の里です」「欧勝海関です」



御本尊開帳の年にあたることしは、津幡町に縁のある2人の力士をスペシャルゲストとして迎えました。





横綱・大の里(津幡町出身)：「久々に津幡に帰ってきました。きょうは豆をまいて、たくさんパワーをもらって3月場所、次、頑張りますのでよろしくお願いします」幕内・欧勝海(津幡町出身)：「きょうは皆さん、福をいっぱい持って帰ってください。よろしくお願いします」

「福は内」



この日、会場で投げられたのは、豆だけでなく大福も…



欧勝海の大好物で、白星とかけた縁起物がファンたちに降り注ぎました。



市川 栞 キャスター：

「この距離からの豆まきで、皆さん、ものすごい迫力です」



「手渡しー！」「この距離で見れるのすごいな」



来場者は：

「(豆がキャッチできて)うれしかった」

「すごい迫力でした、やっぱり間近で見たら。きょうもすごい近かったので」

「欧勝海関から直接投げたのを取ったんで、福が来ました」

豆まきを終えた2人は…



横綱・大の里：

「公の場にこうやってイベント、地元に2人で来るっていうのは初めてなので、先日も節分頑張ろうっていうことで、東京で食事をして」



幕内・欧勝海：

「いやほんとにすごく楽しいっすね、地元で、呼んでいただいて」

先場所は、けがの影響が心配されながらも10勝と、2桁勝利で終えた横綱・大の里。



欧勝海も千秋楽まで優勝争いに加わり、同じく10勝を挙げるなど、ますますの活躍が期待される地元出身の2人の関取。



今後は幕内での直接対決の可能性もある2人は、意気込みを語りました。



幕内・欧勝海：

「まずは勝たないと、(横綱・大の里と)当たるのも当たれないので、しっかり場所に集中していきたい」

横綱・大の里：

「次の大阪場所に向けて、良い報告を地元の皆さんに届けることが一番だと思うので、また優勝した姿を届けられるよう頑張りたいと思います」



春場所は3月14日に大阪で開幕予定です。

