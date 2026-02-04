豆まきに“大の里＆欧勝海” 地元出身のスター力士が登場 石川・津幡町のファン沸き立つ
石川県津幡町で行われた4日の豆まきに、横綱・大の里と平幕・欧勝海の地元出身のスター力士が登場し、多くのファンたちを沸かせました。
4日、石川県津幡町の倶利伽羅不動寺で行われたのは、毎年恒例の豆まき。
しかし、今年は、いつもより多い約1000人もの人が集まりました。
そのお目当ては…
「地元津幡町出身、横綱・大の里です」「欧勝海関です」
御本尊開帳の年にあたることしは、津幡町に縁のある2人の力士をスペシャルゲストとして迎えました。
「久々に津幡に帰ってきました。きょうは豆をまいて、たくさんパワーをもらって3月場所、次、頑張りますのでよろしくお願いします」
幕内・欧勝海(津幡町出身)：
「きょうは皆さん、福をいっぱい持って帰ってください。よろしくお願いします」
「福は内」
この日、会場で投げられたのは、豆だけでなく大福も…
欧勝海の大好物で、白星とかけた縁起物がファンたちに降り注ぎました。
市川 栞 キャスター：
「この距離からの豆まきで、皆さん、ものすごい迫力です」
「手渡しー！」「この距離で見れるのすごいな」
来場者は：
「(豆がキャッチできて)うれしかった」
「すごい迫力でした、やっぱり間近で見たら。きょうもすごい近かったので」
「欧勝海関から直接投げたのを取ったんで、福が来ました」
豆まきを終えた2人は…
横綱・大の里：
「公の場にこうやってイベント、地元に2人で来るっていうのは初めてなので、先日も節分頑張ろうっていうことで、東京で食事をして」
幕内・欧勝海：
「いやほんとにすごく楽しいっすね、地元で、呼んでいただいて」
先場所は、けがの影響が心配されながらも10勝と、2桁勝利で終えた横綱・大の里。
欧勝海も千秋楽まで優勝争いに加わり、同じく10勝を挙げるなど、ますますの活躍が期待される地元出身の2人の関取。
今後は幕内での直接対決の可能性もある2人は、意気込みを語りました。
幕内・欧勝海：
「まずは勝たないと、(横綱・大の里と)当たるのも当たれないので、しっかり場所に集中していきたい」
横綱・大の里：
「次の大阪場所に向けて、良い報告を地元の皆さんに届けることが一番だと思うので、また優勝した姿を届けられるよう頑張りたいと思います」
春場所は3月14日に大阪で開幕予定です。