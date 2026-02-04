【グラニフ「ウルトラマンシリーズ」コラボレーションアイテム】 2月10日 発売予定 価格：3,500円～

グラニフは、「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーションアイテムを2月10日より発売する。各店舗および公式オンラインストアでの販売を予定しており、価格は3,500円より。

本コラボは「ウルトラマンシリーズ」より「ウルトラ怪獣」をテーマにしたアパレルが新登場する。バルタン星人を前面にデザインしたシャツや、カネゴンやピグモンを胸元にあしらったTシャツ、ウルトラ怪獣の後ろ姿をデザインしたものなど、可愛らしいデザインが多数取り揃えられる。画家のヒグチユウコ氏が描き下ろしたデザインの商品も展開され、バッグやピンズなど幅広いラインナップが用意される。

また、公式オンラインストアでは本日2月4日より2月9日にかけて予約受付が実施。グラニフ東京およびグラニフ福岡天神の「グラニフカフェ」ではコラボを記念したラテを各600円で販売する。こちらの販売期間は2月28日まで。

(C)TSUBURAYA PROD.

(C)yuko higuchi