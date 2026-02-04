石川県内では公務員獣医師の不足が常態化しています。この流れに歯止めをかけようと、県は4日、獣医師学部をもつ大学と協定を結びました。ペット医療とは異なる「獣医師」の現場を取材しました。



4日に石川県庁を訪れたのは、獣医学部を持つ神奈川県の麻布大学の学長たち。



獣医師育成のための職場実習や、リクルート活動に関する締結書が交わされました。



石川県・馳 浩 知事：

「県民生活を経済的な面からも支えている、動物の健康を維持するという観点からも、両面からアプローチできる獣医師の育成が、近々の課題」

石川県では5年連続で公務員獣医師の定員割れが続いていて、今年度も11人の募集に対して、採用はわずか3人に留まっています。



また、免許取得後、動物を原因とした疫病などから石川県民を守る公務員獣医師に就く割合は、12パーセントに留まっているのが現状です。



飼い主のいないイヌやネコを保護する石川県の施設では…



山東 徹也 記者：

「こちらは保護された猫が暮らす部屋です。新しい飼い主を、今か、今かと待ちわびています」

野放しの状態では、公衆衛生問題の原因ともなり、人に危害を加える恐れもあるイヌやネコたち。



このいしかわ動物愛護センターは、石川県が運営する施設ですが、動物たちに医療ケアを施しているのは、公務員獣医師ではなく、県から委託を受け派遣された獣医師です。



石川県獣医師会・京 彩乃 獣医師：

Q. 公衆衛生獣医師になった理由は？

「厳しい環境で保護される、飼い主のいない動物を救いたいという思いを抱いていて、そういう動物を保護して治療して、新しい飼い主に繋ぐところまで関わりたい」



現在、このセンターに勤務する獣医師は2名しかいないため、休みを調整しながら、動物のケアにあたっているということです。

「次は点滴です」



石川県獣医師会・京 彩乃 獣医師：

「もう少し人手がいれば、スムーズに治療が進むのになあとは思うときがあります」



次世代の獣医師を育てる立場の大学側の思いは…



麻布大学・村上 賢 学長：

「小学生や中学生のところから獣医師の職域の広さを知ってもらって、志を持ってもらって大学に入って、県に戻ることを目指す」



公務員として、そして県から委託を受ける立場として…



石川県民の生活と安全を支える獣医師を増やすための模索は続きます。

