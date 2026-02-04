牝馬クラシック有力馬の乗り替わりにＳＮＳでは驚きの反応が寄せられている。１番人気の阪神ＪＦで５着に敗れたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）を所有するキャロットクラブは４日、次走で予定している桜花賞トライアルのチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は武豊騎手とコンビを組むと発表した。

同馬は北村友一騎手を背に昨年７月の福島でデビュー。後方からまくって４馬身差で圧勝した。続く２戦目の野路菊Ｓでもスローの最後方から３馬身半差で快勝。早くも牝馬クラシックの最有力候補として注目されていたが、２歳女王を決める阪神ＪＦでは１番人気に推されながら５着に敗退。五分のスタートを切ったもののダッシュが付かず最後方に置かれる展開に。最終コーナーで大外から進出を試みたが、掲示板をギリギリ確保するのが精いっぱいだった。

アランカールの乗り替わりに「乗り替わり予想してた」「スイッチするなら絶対このタイミング」「嘘だろ！？マジかよｗｗ」「ドウデュースの乗り方してくれれば期待大」「めっちゃよいね」「継続ってなれば３冠いけちゃうんじゃない？」「権利取ったら、オークスは楽しみでしょう」「何があったんだ」「牝馬クラシック戦線筆頭候補として好走に期待したいですね」「桜花賞４着位でオークス爆発まで見える」「予想外すぎる」「どのような走りができるか非常に楽しみです」「まさかの豊さん！」「手が合いそう」などのコメントがあがっている。