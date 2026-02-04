2月4日は、暦の上では立春。日中は春の兆しが、感じられたかと思いますが、朝は冷え込みました。最低気温は、名古屋で-1.8℃と今季最低。

【写真を見る】真冬の絶景｢ダイヤモンドダスト｣ 見られるのは1シーズンに数回だけ… －18.5℃を観測した岐阜･高山市六厩

一方、標高約1000mの岐阜県高山市荘川町六厩は、冷え込む地域としてし知られ、-18.5℃！冷凍庫と同じくらいの気温です。



この気温なら、絶景のダイヤモンドダストが見られるかもしれないということで…桜沢気象予報士が取材しました。

最低気温-18.5℃ 濡れたタオルを振り回すと…

（桜沢信司気象予報士）

「岐阜県高山市荘川町、六厩地区午前6時半です。キーンと冷え込んだ朝を迎えていて、耳が痛いくらいです。手元の温度計は、気温が低すぎてLO。対応していません。寒いです」

4日朝の最低気温は、-18.5℃で今季最低となりました。そこで…“極寒実験”を行うことに！まずは、濡れたタオルを振り回すと…



（桜沢）

「ことし凍るのがはやいな。10秒くらいで凍りましたね」

シャボン玉も凍った！お湯をまくと“花火”が？

さらに、シャボン玉も！いつのまにか凍り付き…



（桜沢）

「うわあ、下から凍ってく。全体的に…」



風でセロファンのように破れました。

（桜沢）

「お湯を上に投げます。どう？お湯花火といいます」



厳しい冷え込みの中では、水よりもお湯の方が、早く蒸発し、その水分が一瞬にして凍り付くため「煙」のように見えるんです。

絶景“ダイヤモンドダスト” 見られるのは1シーズンに数回

さて、そうこうしているうちに…



（桜沢）

「明るくなってきました。間もなくです。日が出れば、ダイヤモンドダストがでます」



3、2、1…



（桜沢）

「でました！ダイヤモンドダストです！キラキラ輝いていますよ」

ダイヤモンドダストは、空気中の水分が凍って結晶となり、朝日を浴びて輝く現象です。



気温が-15℃を下回り、風が弱く、穏やかに晴れた日にしか見られない貴重な現象で、この六厩でも、1シーズンに数回しか、見られないと言われています。



（見に来た人）

「うれしくなりますし、きょう1日頑張ろうという気持ちになる。奇跡的に見られて良かった」



幻想的な景色が見えたのは、約1時間。貴重で儚い、真冬の絶景でした。