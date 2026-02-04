

J1ファジアーノ岡山の森井悠社長と選手らが伊原木知事を訪問

2月8日の開幕を前に、J1ファジアーノ岡山の森井悠社長と選手らが岡山県庁を訪れ、特別シーズンでの躍進を伊原木知事に誓いました。

（ファジアーノ岡山／森井 悠 社長）

「一戦一戦しっかり戦えるよう日々のトレーニングにもしっかり臨んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いします」

J1初挑戦の昨シーズンは全てのホーム戦でホームエリアのチケットが完売するなど、これまでにないほどの盛り上がりを見せたファジアーノ。

ファジアーノは2月8日にアウェーで福岡と開幕戦を戦い、ホームでの初戦は2月22日、ガンバ大阪と戦います。

（岡山県／伊原木隆太 知事）

「サッカーの盛り上がりっていうのは一番岡山で盛り上がっている。ぜひこの盛り上がりを岡山の宝ですから続けていってほしい」

（ファジアーノ岡山 MF／田部井涼 選手）

「今年で4年目になりますけど年々応援の熱は増えているなって思いますし、しっかり結果に向き合って本気の試合を経験しながらより上にいけたらいいなと思います」