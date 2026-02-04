衆議院選挙は2月8日が投開票です。前回、戦後2番目の低さとなった投票率を上げようと、若者たちが中心となって活動しています。

「選挙事務従事者」と書かれた腕章をつけ、説明を聞く若者たち。どこか緊張した表情です。



福岡県久留米市の久留米大学御井キャンパスには4日、この日限定で期日前投票所が設けられました。



■大学生

「候補者氏名をご記入ください。」



大学の教職員や地域の人たちが一票を投じていたこの場所の運営を担っていたのは、久留米大学の学生11人です。





市の選挙管理委員会から「選挙サポーター」に認定され、受付や投票用紙の交付、投票の立ち会いを担当しました。今回で11回目となる学生による期日前投票所の運営は、若者の投票率を上げようと始まりました。■大学生「選挙に関わる若い人を見ると、少しでも行こうかなという気持ちになるのではないかと思います。」

さらに、携わった学生にも心境に変化があったようです。



■大学生

「いろいろな年代の人が来ているのを見て、ちゃんと自分も関心を持った方がいいなと思いました。」



今回の衆議院選挙では、投開票の7日前の時点で、期日前投票の投票率が5.23パーセントでした。



戦後2番目に低い投票率となった、前回の衆議院選挙の同じ時期と比べて0.30ポイント減っています。