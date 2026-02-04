アジア株 軒並み上昇、豪州株は続伸 アジア株 軒並み上昇、豪州株は続伸

東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 26847.32（+12.55 +0.05%）

中国上海総合指数 4102.20（+34.47 +0.85%）

台湾加権指数 32289.81（+94.45 +0.29%）

韓国総合株価指数 5371.10（+83.02 +1.57%）

豪ＡＳＸ２００指数 8927.83（+70.78 +0.80%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83829.19（+90.06 +0.11%）



４日のアジア株は軒並み上昇。米政府一部閉鎖が解除されたことや貴金属市場が落ち着いたことなどが材料視されてアジア株は買い優勢で推移した。豪州株は続伸。素材株、エネルギー株、金融株などを中心に上昇した。台湾株は小幅続伸。米半導体株の下げで半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は下落したことで、指数は上値を抑えられた。



上海総合指数は続伸。酒造会社の貴州茅臺酒、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、石炭会社の陝西煤業、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、電力会社の中国長江電力が買われた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が買われる一方で、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。探鉱会社のライナス・レア・アース、、鉱山会社のニューモント、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、石油・ガス会社のビーチ・エナジー、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、電気通信会社のコーラス、通信会社のテルストラ・グループが買われた。

