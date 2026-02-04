ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐと前日並み水準継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.869
フランス 3.446（+58）
イタリア 3.468（+60）
スペイン 3.23（+36）
オランダ 2.939（+7）
ギリシャ 3.458（+59）
ポルトガル 3.216（+35）
ベルギー 3.381（+51）
オーストリア 3.161（+29）
アイルランド 3.121（+25）
フィンランド 3.118（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
