ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５８、伊６０ｂｐと前日並み水準継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.869
フランス　　　3.446（+58）
イタリア　　　3.468（+60）
スペイン　　　3.23（+36）
オランダ　　　2.939（+7）
ギリシャ　　　3.458（+59）
ポルトガル　　　3.216（+35）
ベルギー　　　3.381（+51）
オーストリア　3.161（+29）
アイルランド　3.121（+25）
フィンランド　3.118（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）