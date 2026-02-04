2024年9月、香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し3人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の2回目の裁判が2月4日、高知地裁で開かれ事故当時の男の状況が明らかとなりました。



過失運転致死傷の罪に問われているのは高知市瀬戸東町の無職竹粼壽洋被告（61）です。

起訴内容によりますと、竹粼被告は2024年9月21日午後、香南市の東部自動車道で普通乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、前から来た大阪市の男性が運転していた乗用車に衝突。後部座席に乗っていた当時1歳の男の子が死亡するなど過失運転致死傷の罪に問われています。





高知地裁で証拠調べがおこなわれ、竹粼被告が運転していた車の前後に付いていたドライブレコーダーの映像が公開されました。ドライブレコーダーには竹粼被告がシートベルトを外し、警告音が鳴っている状況や事故を起こした後、被害者の叫び声が聞こえている中で竹粼被告が救護活動を一切していなかった様子が映し出されていました。公判後に開かれた記者会見でドライブレコーダーに映された竹粼被告の行動を見た母親は―。■遺族 神農彩乃さん「本当に2メートルもないと思う。その先で息子の心臓マッサージと人工呼吸を主人が叫びながら救護活動していたにも関わらず、本当に(自分の)車しか見ていない、気にも留めないっていうのが明らかだったのでとんでもない衝撃を受けた」また、竹粼被告が危険運転致死傷の罪に問われないことについて父親は―。■遺族 神農諭哉さん「なんでこんなに加害者よりの法律なのかなってすごく疑問に思う。なぜ被害者を守ろうとしない、被害者を救ってあげようというふうにしないのか、加害者側が守られる立場っておかしいんじゃないかと思う」次回の公判は4月13日に開かれ、弁護側の立証と被告人質問がおこなわれます。