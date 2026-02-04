収穫前のハナビラタケを運ぶスタッフ。（石家荘＝新華社記者／岳文婷）

【新華社石家荘2月4日】中国北方で本来は農閑期に当たる冬を迎えても、河北省邢台市新河県のキノコ生産者らは忙しい日々を送っている。地元の衆楽種植専業合作社（協同組合）にはコンテナ型のスマート栽培ユニット数十基が整然と並び、キクラゲの一種、金耳やハナビラタケなど南方原産の希少な食用キノコが栽培されている。

合作社の責任者、崔佳（さい・か）さんによると、スマート栽培ユニットは温度、湿度、酸素、光量などを精密にモニタリングし、デジタル管理を行うことで最適な環境をつくるため、年間を通じ、外部状況に左右されない完全閉鎖型の工場化生産が可能になる。技術者はスマートフォンで各コンテナ内の栽培データを調整できるという。

箱詰めするハナビラタケを運ぶ地元住民。（石家荘＝新華社配信／李世強）

「これほど大規模な栽培は想像もできなかった」と語る崔さんは、技術革新が産業発展の鍵と実感している。合作社は研究機関と緊密に連携してコア技術を確立し、収穫量と品質を向上させてきた。

現在、施設の年間生産量は金耳が約300トン、ハナビラタケ約9千トンで、売上高は数千万元（1元＝約23円）に上る。生産者らは「コンテナ内は一年中春のようで、冬の間も十分な収入が得られる」と声を弾ませる。希少なキノコは富をもたらす存在となっている。

ハナビラタケを収穫する地元住民ら。（石家荘＝新華社記者／董笑坤）

県がスマート栽培ユニット建設、合作社が技術支援を担い、生産者は栽培と収穫に責任を持つことで安定した収入を得られるようになった。県内には300基以上のスマート栽培ユニットがある。

新河県は、より多くの消費者に地元産のキノコを届けるため、農産物卸売の北京新発地と戦略的提携を締結し、北京新発地市場との間で農産物輸送ルートを開通させたほか、オンライン販売にも注力している。

春節（旧正月）を控え、新河県からはキノコを満載した冷蔵車が毎日のように北京などの卸売市場に向けて出発している。