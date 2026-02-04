ミラノ・コルティナ五輪・女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手がミラノ予想図を発表。しかしそこには“白紙”の回答がありました。

オリンピック2大会連続金メダル、日本女子史上最多となる7個のメダルを獲得した華々しい経歴を持つ郄木選手。

4年前、北京五輪へ挑む直前は、「金メダルを取りに行くための戦いをしたい」と自信をみせていましたが、今回は「世界の中での立ち位置が平昌五輪や北京五輪の時とは違う。必ず優勝を取りに行く気持ちで挑まないと表彰台すら手にかからないという可能性が高い。ここまで苦戦し悩み続けることを想像していなかった」と苦悩を抱えていることを明かします。

昨年行われたW杯初戦、郄木選手は1500m5位と満足いく結果とはなりませんでした。そこで、夏のトレーニングで培った力をすべてスケーティングに落とし込むため、シーズン中のエントリー種目を変更。今回の五輪で出場しない長距離の3000mを3試合連続でエントリーしました。

パワーを長所とする郄木選手は、長距離でいかに効率よく滑るかを重視。それを見つけるために、実践で3000mに挑みました。するとW杯第4戦では、1000・1500mにおいて今シーズン初優勝を果たしました。

経験したことのない壁に立ち向かった郄木選手。五輪が終わった後に思い描いている景色は何か聞かれ、郄木選手が出した回答は“白紙”。

「五輪で戦えることは決して当たり前のことではないということを今回感じた。出せるもの、エネルギーが全部なくなっているくらい、そこにある戦いに全部を注ぎ込みたいと思っているので、自分の中には何も残ってないなと感じられるくらいの戦いをしたい」と答えました。

(2月2日放送 日本テレビ「news zero」を再構成)