社員が顧客から不適切に金銭を受け取るなどしたプルデンシャル生命保険をめぐり、新たな疑惑が浮上しました。現役社員が取材に答え、「『社員が詐欺に加担していた』と会社から説明を受けた」と証言しました。

プルデンシャル生命保険 間原寛 元社長（先月）

「重大な不適切行為が発覚し、心よりお詫び申し上げます」

先月、100人以上の社員や元社員らが顧客およそ500人から30億8000万円を不適切に受領していたと発表したプルデンシャル生命保険。

行政処分も視野に金融庁が立ち入り検査を行う中、プルデンシャルはきょう、90日間、新規の販売活動を自粛すると発表しました。

社内で何が起こっていたのか、現役社員が証言しました。

プルデンシャル生命保険 現役社員

「詐欺のメンバーとして弊社の社員が加担。一つは数億円に被害が膨れ上がっていると」

現役社員は、支社長からこのように説明を受けたといます。

「社員が詐欺に加担していた」とは…

「被害にあった」と訴える男性を取材しました。

詐欺被害を訴える男性

「2014年頃に保険入ってるので、もう10年以上」

結婚を機に、プルデンシャルの保険に加入したという男性は詐欺の被害を訴えます。

ある日、プルデンシャルの社員から、こんな勧誘があったといいます。

詐欺被害を訴える男性

「『投資の話があるから話聞いてみる？』って仰っていただいて、新大阪のプルデンシャルの支社に来てほしいと」

そこで待っていたのは、プルデンシャルの社員と見知らぬ男性。男性は「エクシア」という投資会社の役員でした。

投資会社エクシア役員

「頂いた出資金はFXで運用します。勝率は100％。利益の半分をお客様に返金します」

勧めてきたのは勝率100%だという投資話。男性は怪しいと感じましたが…

詐欺被害を訴える男性

「（プルデンシャルは）やっぱりちゃんとした保険会社で、普段から助けていただいてるその方（社員）からの紹介で、かつプルデンシャルの中で説明をしてもらっているので、プルデンシャルの商品なんだろうなって信用性も上がりましたし、やっぱり担当への信用も厚かったので」

男性はプルデンシャルの商品だと信じ、エクシアに1100万円を出資しました。しかし、ある日を境に出金できなくなり、およそ700万円を失いました。

エクシアは、債権者9500人、負債総額850億円を抱えて破産したのです。

別の出資者がエクシアを訴えた民事裁判では、東京高裁は、エクシアが「勧誘時の説明のとおり、資産運用を行っていたかは甚だ疑わしい」と指摘。出資者は「会社の実態とはおよそかけ離れた虚偽の説明を受けた」として、エクシアに損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

詐欺被害を訴える男性

「はじめは苛立ちが強かったですけど、もうやるせないというか、なんと言ったら良いかわからない気持ちです」

男性を勧誘した社員は、すでにプルデンシャルを退職していますが、取材をすすめると、ほかにもプルデンシャル社員から出資を勧誘され、「だまされた」と訴える人が複数確認されました。

男性はプルデンシャルに被害を訴えてきましたが…

詐欺被害を訴える男性

「特にご連絡もなく対応もされず」

JNNの取材に対し、プルデンシャルは「個別案件に関してはコメントを差し控える」としています。