高石あかり、吉沢亮の“賛辞”に瞳をうるませる「びっくりしています」
俳優の高石あかりが、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。
【写真】優しい微笑み…高石あかりを見守る吉沢亮
高石は受賞の喜びについて、「このような栄誉ある賞をいただけてうれしく思います」と語り、「私はすごく恵まれていて、どの現場も、作品も、出会う人も、恵まれすぎているんです。なのでその現場で学ぶことだったり、得られることは多く、いつ思い返してもすごくキラキラしています」とこれまでの歩みを振り返った。そのうえで、「また皆さんとご一緒した際にガッカリされないよう成長していたい」と今後への思いを口にした。
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）でヒロインを務める高石のもとには、共演する吉沢亮が“お祝いゲスト”として駆けつけ、花束を手渡した。吉沢は「本当に彼女のお芝居が素晴らしく、間の使い方や彼女の息遣い一つで作品の質が上がる。とにかく人柄が素晴らしく、本当にスタッフ、キャストの皆さんが彼女を愛してやまない」と称賛し、「今後も素晴らしい作品に出演されると思うんですけど、一人のファンとして楽しみにしていますし、またご一緒できたらうれしいです」とエールを送った。
これを受け、高石は「ありがとうございます。ちょっと想像できなかったお言葉なのでびっくりしています」と瞳をうるませながら感謝を伝え、「私も吉沢さんとの共演のシーンが大好きで、初めて2人でガッツリお芝居をしたときに衝撃を受けたことを覚えていて、お芝居で会話するってこんなに楽しいんだと思えました。私も吉沢さんの背中を追って走っていけるように頑張ります」と思いを語った。
■受賞結果は以下の通り。
エランドール賞 ※五十音順
・岡山天音（おかやま あまね）
1994年6月17日生 東京都出身
映画『＃真相をお話しします』『THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』『アンダーニンジャ』
テレビ『ひらやすみ』『どうせ死ぬなら、パリで死のう。』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』『令和の三英傑！』『ライオンの隠れ家』
・夏帆（かほ）
1991年6月30日生 東京都出身
映画『BAUS 映画から船出した映画館』
テレビ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『塀の中の美容室』『ホットスポット』『湖泥』
・佐藤二朗（さとう じろう）
1969年5月7日生 愛知県出身
映画『爆弾』『THE KILLER GOLDFISH』『女神降臨』『アンダーニンジャ』
『聖☆おにいさんTHE MOVIE ホーリーメーソンVS悪魔軍団』
テレビ『令和の三英傑！』
・高石あかり（たかいし あかり）※高＝はしごだか
2002年12月19日生 宮崎県出身
映画『ゴーストキラー』『夏の砂の上』『遺書、公開。』『私にふさわしいホテル』
テレビ『ばけばけ』『アポロの歌』『御上先生』『グラスハート』
・松村北斗（まつむら ほくと）
1995年6月18日生 静岡県出身
映画『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』
テレビ『アンサンブル』『ラブリーアンサンブル』
・芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生 東京都出身
映画『君の顔では泣けない』『雪の花〜ともに在りて〜』
テレビ『まどか26歳、研修医やってます』『波うららかに、めおと日和』『晴れたらいいね』
プロデューサー賞（田中・平田賞）・プロデューサー奨励賞（田中・平田賞）
映画
プロデューサー賞 ･村田千恵子（ミリアゴンスタジオ）『国宝』
プロデューサー奨励賞 ･岡田翔太 『爆弾』
テレビ
プロデューサー賞 ･杉田彩佳 （TBSスパークル） ･丸山いづみ（TBSスパークル）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
プロデューサー奨励賞 ･小田玲奈（日本テレビ）『ホットスポット』
特別賞
『国宝』制作チーム
アクターズセミナー賞 ※五十音順
・秋本雄基（あきもと ゆうき）
・朝日奈まお（あさひな まお）
・新井美羽（あらい みう）
・上村侑（うえむら ゆう）
