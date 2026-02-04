お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。若手芸人が昨年のM―1グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」に影響を受けていることを明かした。

この日はお笑いコンビ「チョコレートプラネット」がゲスト出演。長田庄平が「たくろうがめちゃくちゃ面白くて。ああいうのも大好きなので」とたくろうを絶賛すると、土屋伸之は「なんか似ているかもね」と語った。

塙は「たくろうが優勝して、この前若手を家でネタ見せしたら、早速たくろうっぽくなってる」と告白。若手芸人がたくろうの赤木裕のしゃべり方を真似ていることを明かした。

「オリジナリティーがなくなっちゃうもんね」と吐露。「どうしたらいいの？どうしたら売れるのかな？漫才協会の（芸人は）。教えてくれない？バズるにはどうしたらいいの？」とチョコプラにアドバイスを求めた。

長田は「俺は手数だと思ってる。いろいろなものをやる、作る。いっぱい試していく。トライアンドエラーですよ。失敗してもいいからどんどん新しいパターンをやっていく。いろいろなスタイルをやっていくのがいいんじゃないかと思いますけどね」と自身の信条を語った。