ゆりやんレトリィバァ（33）の映画初監督作「禍禍女」（6日公開）公式サイトは4日、同日午後6時15分から東京・新宿ピカデリーで開催の「恋愛トークイベント」と、6日の公開初日舞台あいさつに登壇予定だった主演の南沙良（23）が、体調不良により欠席すると発表した。「楽しみにしてくださった皆様にご心配をおかけしますことお詫び申し上げますとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とした。

南は、1月28日に同じ東京・新宿の歌舞伎町で行われた公開直前！ 大演説会に出席。雪が降る可能性も報じられた同日は、気温6度で強い風が吹く中、ゆりやんが「禍禍女カー」と題した街宣車で登場し、前日1月27日公示の衆院選の立候補者ばりに、、前田旺志郎（25）、鈴木福（21）、本島純政（21）、田中麗奈（45）含めた出演者と「頑張ろう！ 頑張ろう！ 頑張ろう！」「アカデミー賞！ アカデミー賞！ アカデミー賞！ 取るぞ！」などと叫んだ。イベントは、午後6時から1時間超、屋外で続き、ゆりやんのNSC吉本総合芸能学院の同期で、出演もしている九条ジョー（32）が、ゆりやんに「本当に真剣なのか？」「ふざけただろ」などとヤジを飛ばすほどの冷え込みだった。

その中、南は「さっきのコール＆レスポンス、毎朝、やっていました」と明かし“監督ゆりやん”を「本当にエネルギーがある」と評していた。どのように演出するか？ との質問に、共演のアオイヤマダ（25）が「すごい気配りが隅から隅まである。監督が『こんな感じ、できますか？』とやってくれるんですよ。その例えが、いつもクオリティーが高くて、超えたいと思った」と振り返るのを聞くと、うなずいた。そして「最初に監督がやってくださっているのを見て、自分の中に落とし込む作業をしていたんですが、監督のやることが一番、面白いから」と語っていた。