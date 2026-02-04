長崎のイヒョンジュンがW杯予選の韓国代表に選出…3月1日に新体制の日本代表と激突

韓国バスケットボール協会は2月4日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2」に向けた男子韓国代表（FIBAランキング56位）のメンバー12名を発表。長崎ヴェルカに所属するイヒョンジュンが名を連ねた。

現在25歳のイヒョンジュンは、201センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）と同じデイビッドソン大学出身で、2023年にGリーグのチームでキャリアを始めた。2023－24シーズン終盤に大阪エヴェッサへ加入したものの、翌2024－25シーズンはオーストラリアのイラワラ・ホークスでプレー。今シーズンから長崎ヴェルカに活躍の場を移すと、ここまで35試合全てに先発出場し17.2得点5.7リバウンド2.6アシストをマーク。長崎の西地区首位に大きく貢献している。

若手選手中心のメンバー構成でWindow2に臨む韓国代表。Window1では格上の中国代表（同27位）に連勝し、グループBで日本代表（同22位）と勝率で並ぶ2位に。3月1日に沖縄サントリーアリーナで行われる日本代表との一戦に注目が集まる。

【動画】イヒョンジュンが記録を塗り替える9本の3Pで中国を撃破！