ブルズ、ピストンズ、ウルブズの3チーム間トレードが成立…ベテランのコンリーらが移籍
2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。シカゴ・ブルズ、デトロイト・ピストンズ、ミネソタ・ティンバーウルブズの3チーム間でトレードが成立したと、それぞれのチームが発表した。
今回の動きによって、ブルズはジェイデン・アイビーとマイク・コンリー（いずれもガード）、ピストンズはケビン・ハーター（ガード）とダリオ・シャリッチ（フォワード兼センター）、ドラフト1巡目指名権、ウルブズは金銭を獲得している。
河村勇輝が2ウェイ契約を結んでいるブルズは、4日を終えてイースタン・カンファレンス10位の24勝27敗。ジョシュ・ギディー、コービー・ホワイト、トレイ・ジョーンズ、アヨ・ドスンムらが在籍するバックコートに新たな2選手が加入。
もっとも、今シーズン終了後に契約満了を迎える38歳の司令塔コンリーは、ブルズには残らない見込みとNBAインサイダーのクリス・ヘインズ記者が報道。今後さらにトレードか、あるいは契約をバイアウトすることになりそう。
イースト首位の37勝12敗を残すピストンズは、キャリア8年目をプレーする27歳のシューター（ハーター）、31歳のベテランビッグマン（シャリッチ）をロスターに加えた。
ウルブズはこのトレードでコンリーとドラフト指名権を手放し、金銭しか獲得していない。だがこのチームは6日のデッドラインまでにヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）を獲得すべく動いていて、3チーム間トレードでラグジュアリータックス（贅沢税）の削減に成功した。
◆■ブルズ、ピストンズ、ウルブズによるトレード内容
・ブルズ獲得
マイク・コンリー（ガード）
ジェイデン・アイビー（ガード）
・ピストンズ獲得
ケビン・ハーター（ガード）
ダリオ・シャリッチ（フォワード兼センター）
2026年のドラフト1巡目指名交換権
・ウルブズ獲得
金銭
Thank you and best of luck @KevinHuerter! pic.twitter.com/xlHnFjmXS1
- Chicago Bulls (@chicagobulls) February 4, 2026