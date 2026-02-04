ブルズ、ピストンズ、ウルブズの3チーム間トレードが成立…ベテランのコンリーらが移籍

　2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。シカゴ・ブルズ、デトロイト・ピストンズ、ミネソタ・ティンバーウルブズの3チーム間でトレードが成立したと、それぞれのチームが発表した。


　今回の動きによって、ブルズはジェイデン・アイビーとマイク・コンリー（いずれもガード）、ピストンズはケビン・ハーター（ガード）とダリオ・シャリッチ（フォワード兼センター）、ドラフト1巡目指名権、ウルブズは金銭を獲得している。


　河村勇輝が2ウェイ契約を結んでいるブルズは、4日を終えてイースタン・カンファレンス10位の24勝27敗。ジョシュ・ギディー、コービー・ホワイト、トレイ・ジョーンズ、アヨ・ドスンムらが在籍するバックコートに新たな2選手が加入。


　もっとも、今シーズン終了後に契約満了を迎える38歳の司令塔コンリーは、ブルズには残らない見込みとNBAインサイダーのクリス・ヘインズ記者が報道。今後さらにトレードか、あるいは契約をバイアウトすることになりそう。


　イースト首位の37勝12敗を残すピストンズは、キャリア8年目をプレーする27歳のシューター（ハーター）、31歳のベテランビッグマン（シャリッチ）をロスターに加えた。


　ウルブズはこのトレードでコンリーとドラフト指名権を手放し、金銭しか獲得していない。だがこのチームは6日のデッドラインまでにヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）を獲得すべく動いていて、3チーム間トレードでラグジュアリータックス（贅沢税）の削減に成功した。


◆■ブルズ、ピストンズ、ウルブズによるトレード内容

・ブルズ獲得

マイク・コンリー（ガード）

ジェイデン・アイビー（ガード）


・ピストンズ獲得

ケビン・ハーター（ガード）

ダリオ・シャリッチ（フォワード兼センター）

2026年のドラフト1巡目指名交換権


・ウルブズ獲得

金銭