和歌山県白浜町の男性の遺体を岡山まで運び、井原市の山中に遺棄した疑いで岡山市の男ら4人が逮捕されました。

【写真を見る】和歌山の男性の遺体を岡山に運び 井原市の山中に遺棄した疑いで男4人を逮捕 和歌山県警【岡山】

死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員の男（53）、住居不定・無職の男（52）と同じく住居不定・無職の男（24）、それに岡山市中区の建設作業員の男（26）の4人です。

警察によりますと男らは2023年12月、和歌山県白浜町の集合住宅で建設作業員の大上功一さん（当時40）の遺体を車にのせ、

一旦、岡山市中区のトランクルームに運び入れました。

そして2024年の1月5日に遺体を井原市の茂みに遺棄、さらに再度、遺体を車で山の中に運び遺棄した疑いが持たれています。

2024年10月に警察に匿名の情報提供があり、事件が発覚。当時、男ら4人は遺棄された大上さんと同居し、同じ職場で働いていたということです。

警察は4人の認否を明らかにしていませんが、大上さんの殺害にも関与しているとみて、事件のいきさつを調べています。