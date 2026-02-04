LE SSERAFIM¥¦¥ó¥Á¥§¤¬¿¼Ìë2»þ¤ËÁÇ¼ê¤ÇÀã¤À¤ë¤Þºî¤ê¡ªÀã¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Õー¥É»Ñ¤Ç¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¼ê¼ê¿¿¤ÃÀÖ¡ª¡×
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¿¼Ìë¤ÎÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢ÁÇ¼ê¤ÇÀã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ò³Ú¤·¤àÌµ¼Ùµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①¿¼Ìë2»þ¡¢Àã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÎå¤à¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¡②Àã¤ÎÃæ¤Ç¥«¥º¥Ï¤È¡Ö½éÀã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¡③ºÇ¿·Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢£¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¢Àã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÌ´Ãæ
¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¡Ö¸áÁ°2»þ¤ÎÀã¤À¤ë¤Þ¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢16Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Î¾å¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¥Õー¥É¤òÈï¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¾®¤µ¤¯¤·¤ã¤¬¤ó¤À¥¦¥ó¥Á¥§¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇ¼ê¤Ç´é¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀã¶Ì¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤Á¤é¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
Æ¬¾å¤ËÅê¤²¤¿Àã¤¬Éñ¤¤Íî¤Á¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢ÁÇ¼ê¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ëÍÍ»Ò¡Ê4¡¢8¡¢9¡¢15ËçÌÜ¡Ë¤â¡£¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Î¾å¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢Àã¶Ì¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤¿¥¦¥ó¥Á¥§¤Î´Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¿È¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Î¥±ー¥¹¤òÀã¤À¤ë¤Þ¤ÎË¹»ÒÂå¤ï¤ê¤Ë¾è¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£11¡¢12ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ó¥Á¥§¤¬¸½ºß´Ú¹ñ¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥É¥¥¥Á¥ç¥ó¥¯¡Ê¥É¥Ð¥¤¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥Ã¥ー¡Ë¡×¤ò¤«¤¸¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥±ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ê¤ò´é¤ËÅö¤Æ¤Æ²¹¤á¤ë»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¡¢Åß¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à¥¦¥ó¥Á¥§¤Î½ã¿è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀã¤ÇÍ·¤Ö¥¦¥ó¥Á¥§ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¼ê¼ê¿¿¤ÃÀÖ¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¦¥ó¥Á¥§·»¤Ë´¶¼Õ¡×¡ÖÌëÃæ2»þ¤ËÀã¤ÇÍ·¤Ö¥Û¥ó·»Ëå¡¢ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀã¤¬»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£