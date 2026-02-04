　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 276(　　 276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　88(　　　88)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1067(　　1067)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 356(　　 350)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2044(　　2044)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　95(　　　95)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 697(　　 697)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1299(　　 783)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　23)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 160(　　 124)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6012(　　2322)
　　　　　 　 　 3月限　　　105399(　 53899)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　46(　　　16)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1053(　　 567)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　53(　　　23)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3598(　　1304)
　　　　　 　 　 3月限　　　 57893(　 27431)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　18)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 167(　　 167)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5219(　　5219)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　26)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 592(　　 592)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　43(　　　43)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 508(　　 508)
　　　　　 　 　 3月限　　　 24156(　 24156)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース