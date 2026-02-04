主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 276( 276)
TOPIX先物 3月限 88( 88)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 1067( 1067)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 356( 350)
日経225ミニ 3月限 2044( 2044)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 95( 95)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 697( 697)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1299( 783)
6月限 35( 23)
TOPIX先物 3月限 160( 124)
日経225ミニ 2月限 6012( 2322)
3月限 105399( 53899)
4月限 46( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1053( 567)
6月限 53( 23)
日経225ミニ 2月限 3598( 1304)
3月限 57893( 27431)
4月限 26( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 120( 120)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 167( 167)
3月限 5219( 5219)
4月限 26( 26)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 592( 592)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 43( 43)
日経225ミニ 2月限 508( 508)
3月限 24156( 24156)
4月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
