主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4850( 1914)
TOPIX先物 3月限 1475( 1125)
日経225ミニ 2月限 296( 296)
3月限 4217( 4175)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 571( 0)
TOPIX先物 3月限 3502( 402)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 515( 395)
TOPIX先物 3月限 307( 289)
日経225ミニ 3月限 21( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1231( 267)
TOPIX先物 3月限 253( 220)
日経225ミニ 2月限 4750( 0)
3月限 2507( 2486)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 124( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1289( 654)
6月限 15( 11)
TOPIX先物 3月限 570( 476)
日経225ミニ 2月限 3050( 1316)
3月限 83060( 46578)
4月限 28( 20)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 478( 306)
6月限 20( 14)
日経225ミニ 2月限 3144( 1252)
3月限 35424( 17288)
4月限 34( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 293( 293)
3月限 4107( 4107)
4月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 682( 682)
6月限 12( 12)
日経225ミニ 2月限 439( 439)
3月限 25471( 25471)
4月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
