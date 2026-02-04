　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4850(　　1914)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1475(　　1125)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 296(　　 296)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4217(　　4175)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 571(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3502(　　 402)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 515(　　 395)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 307(　　 289)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　21(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1231(　　 267)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 253(　　 220)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4750(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2507(　　2486)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 124(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1289(　　 654)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 570(　　 476)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3050(　　1316)
　　　　　 　 　 3月限　　　 83060(　 46578)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　20)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 478(　　 306)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　14)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3144(　　1252)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35424(　 17288)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 293(　　 293)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4107(　　4107)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 682(　　 682)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 439(　　 439)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25471(　 25471)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

