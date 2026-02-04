　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10291(　 10233)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　56(　　　56)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9616(　　9616)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5147(　　5147)
　　　　　 　 　 3月限　　　206968(　206968)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 138(　　 138)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4952(　　4952)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　66(　　　66)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10172(　 10172)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1849(　　1849)
　　　　　 　 　 3月限　　　 89151(　 89151)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　86(　　　86)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 155(　　 101)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 645(　　 645)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1374(　　1246)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3783(　　3719)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6578(　　6538)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1022(　　 912)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3695(　　3695)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8124(　　8124)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 266(　　 266)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1675(　　1655)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 871(　　 827)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3383(　　3383)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6473(　　6473)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2944(　　2944)
　　　　　 　 　 3月限　　　 49814(　 49814)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 248(　　 236)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 148(　　 148)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　88(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 921(　　 921)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 620(　　 620)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース