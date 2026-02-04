外国証券 先物取引高情報まとめ（2月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10291( 10233)
6月限 56( 56)
TOPIX先物 3月限 9616( 9616)
日経225ミニ 2月限 5147( 5147)
3月限 206968( 206968)
4月限 138( 138)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4952( 4952)
6月限 66( 66)
TOPIX先物 3月限 10172( 10172)
日経225ミニ 2月限 1849( 1849)
3月限 89151( 89151)
4月限 86( 86)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 155( 101)
TOPIX先物 3月限 67( 67)
日経225ミニ 3月限 645( 645)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1374( 1246)
TOPIX先物 3月限 3783( 3719)
日経225ミニ 2月限 16( 16)
3月限 6578( 6538)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1022( 912)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 3695( 3695)
日経225ミニ 2月限 35( 35)
3月限 8124( 8124)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 266( 266)
TOPIX先物 3月限 1675( 1655)
日経225ミニ 3月限 871( 827)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3383( 3383)
TOPIX先物 3月限 6473( 6473)
日経225ミニ 2月限 2944( 2944)
3月限 49814( 49814)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 248( 236)
TOPIX先物 3月限 148( 148)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 88( 0)
TOPIX先物 3月限 921( 921)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 620( 620)
日経225ミニ 2月限 110( 110)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
