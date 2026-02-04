　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16524(　 14644)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17753(　 17523)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8565(　　7565)
　　　　　 　 　 3月限　　　179692(　179530)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　92(　　　92)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9145(　　7937)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19859(　 18659)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5780(　　5780)
　　　　　 　 　 3月限　　　110122(　110078)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　57(　　　57)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1848(　　 417)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1274(　　1174)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1750(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6765(　　6647)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2192(　　1640)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7997(　　4874)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7363(　　7273)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3653(　　1411)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10485(　　7645)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10046(　 10046)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 903(　　 866)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3513(　　3513)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4607(　　4607)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5197(　　4945)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9736(　　9427)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3615(　　3615)
　　　　　 　 　 3月限　　　 64635(　 64635)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 528(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 501(　　 487)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1592(　　 345)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1511(　　 625)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 404(　　 385)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 496(　　 496)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

