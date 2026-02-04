外国証券 先物取引高情報まとめ（2月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16524( 14644)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 17753( 17523)
日経225ミニ 2月限 8565( 7565)
3月限 179692( 179530)
4月限 92( 92)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9145( 7937)
6月限 111( 111)
TOPIX先物 3月限 19859( 18659)
日経225ミニ 2月限 5780( 5780)
3月限 110122( 110078)
4月限 57( 57)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1848( 417)
TOPIX先物 3月限 1274( 1174)
日経225ミニ 2月限 1750( 0)
3月限 6765( 6647)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2192( 1640)
TOPIX先物 3月限 7997( 4874)
日経225ミニ 2月限 8( 8)
3月限 7363( 7273)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3653( 1411)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 10485( 7645)
日経225ミニ 3月限 10046( 10046)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 903( 866)
6月限 40( 40)
TOPIX先物 3月限 3513( 3513)
日経225ミニ 3月限 4607( 4607)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5197( 4945)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 9736( 9427)
日経225ミニ 2月限 3615( 3615)
3月限 64635( 64635)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 528( 0)
TOPIX先物 3月限 501( 487)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1592( 345)
TOPIX先物 3月限 1511( 625)
日経225ミニ 2月限 2000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 404( 385)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 496( 496)
日経225ミニ 2月限 98( 98)
4月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
