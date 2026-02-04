「日経225オプション」2月限プット手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 13( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 54( 54)
ABNクリアリン証券 54( 54)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
バークレイズ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 9( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
