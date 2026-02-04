「日経225オプション」2月限プット手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
バークレイズ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 9)
マネックス証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 422( 122)
JPモルガン証券 200( 100)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 227( 27)
楽天証券 26( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
野村証券 100( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
バークレイズ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 20( 0)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
バークレイズ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 7( 7)
バークレイズ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
バークレイズ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 9)
マネックス証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 422( 122)
JPモルガン証券 200( 100)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 227( 27)
楽天証券 26( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
野村証券 100( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
バークレイズ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 20( 0)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
バークレイズ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 7( 7)
バークレイズ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース