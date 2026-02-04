「日経225オプション」2月限コール手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
JPモルガン証券 27( 27)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
JPモルガン証券 11( 11)
バークレイズ証券 4( 4)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
SBI証券 55( 31)
松井証券 26( 26)
バークレイズ証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
バークレイズ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
バークレイズ証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
松井証券 11( 11)
SBI証券 8( 6)
バークレイズ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 2( 0)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 13( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
