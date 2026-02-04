　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
JPモルガン証券　　　　　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　77(　　77)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　55(　　31)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
バークレイズ証券　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース