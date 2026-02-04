「日経225オプション」2月限コール手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
バークレイズ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
バークレイズ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 849( 229)
JPモルガン証券 560( 110)
BNPパリバ証券 244( 44)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
UBS証券 20( 20)
バークレイズ証券 313( 13)
SMBC日興証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
SBI証券 19( 9)
安藤証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
楽天証券 7( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 950( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
シティグループ証券 200( 0)
サスケハナ・ホンコン 200( 0)
みずほ証券 100( 0)
ドイツ証券 20( 0)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
バークレイズ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 15( 15)
JPモルガン証券 8( 8)
SBI証券 7( 5)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
