　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 849(　 229)
JPモルガン証券　　　　　　　　 560(　 110)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 244(　　44)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
バークレイズ証券　　　　　　　 313(　　13)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 950(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 200(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 200(　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　20(　　 0)


◯5万4875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)