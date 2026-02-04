世界的なショコラティエが広島に！ ファンとの交流を楽しむ
バレンタイン商戦まっただなか。世界的なショコラティエが広島を訪れ、ファンとの交流を楽しみました。
そごう広島店では、開店直後から慌ただしい空気が漂います。
■前回の来訪時を知るスタッフ
「ピエール・マルコリーニ氏がご来場いただくことになっています。２０年ぶりぐらいだと思うんですけど、スマートなイケメンな方です」
「ピエール マルコリーニ」は、ベルギー出身のショコラティエが手掛けるチョコレートブランドです。日本に進出して２０２６年で２５年。カカオ豆の選定からチョコレートの製造まですべてを自社で行うこだわりの味に、日本にも多くのファンがいます。
「三原から来ました。ファンなので来てみました！」
「西条から来ました。お会いできるなんて思ってなかったので、このチャンスを逃すまいと思って来ました」
「こんにちは、ボンジュール！」
マルコリーニ氏が到着すると、会場に居合わせた人からは拍手が…
マルコリーニ氏はお客さんが購入したチョコレートの箱にサインをしたり、一緒に写真を撮ったりして交流を楽しみました。
■客の感想
「興奮気味です。背が高くてハンサムでビックリしましたよね」
「（フランス語で）あなたのチョコが大好きですって伝えられました」
Ｑ．チョコレートはちなみにどなたかにプレゼントする？
「いえ、自分で食べます」
両親と訪れた小さな女の子とは、腰をかがめてハイタッチ！
■親子連れ
「付き合って初めての時にもらったのがピエールマルコリーニのチョコで、まさかの本人が来られているというのでテンションが上がって、もういろんな感情が混じって」
■ピエール・マルコリーニ氏
「ハッピーバレンタインデー！たくさんの愛を込めて、お元気で。またすぐに会いましょう。またね。チャオ！」
食べる人を虜にする極上のチョコレートの作り手は、出会った人の心も溶かす愛にあふれる人でした。
（２０２６年２月４日放送）