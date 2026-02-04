バレンタイン商戦まっただなか。世界的なショコラティエが広島を訪れ、ファンとの交流を楽しみました。



そごう広島店では、開店直後から慌ただしい空気が漂います。



■前回の来訪時を知るスタッフ

「ピエール・マルコリーニ氏がご来場いただくことになっています。２０年ぶりぐらいだと思うんですけど、スマートなイケメンな方です」



「ピエール マルコリーニ」は、ベルギー出身のショコラティエが手掛けるチョコレートブランドです。日本に進出して２０２６年で２５年。カカオ豆の選定からチョコレートの製造まですべてを自社で行うこだわりの味に、日本にも多くのファンがいます。





■並んでいる人「三原から来ました。ファンなので来てみました！」「西条から来ました。お会いできるなんて思ってなかったので、このチャンスを逃すまいと思って来ました」「こんにちは、ボンジュール！」マルコリーニ氏が到着すると、会場に居合わせた人からは拍手が…マルコリーニ氏はお客さんが購入したチョコレートの箱にサインをしたり、一緒に写真を撮ったりして交流を楽しみました。■客の感想「興奮気味です。背が高くてハンサムでビックリしましたよね」「（フランス語で）あなたのチョコが大好きですって伝えられました」Ｑ．チョコレートはちなみにどなたかにプレゼントする？「いえ、自分で食べます」両親と訪れた小さな女の子とは、腰をかがめてハイタッチ！■親子連れ「付き合って初めての時にもらったのがピエールマルコリーニのチョコで、まさかの本人が来られているというのでテンションが上がって、もういろんな感情が混じって」■ピエール・マルコリーニ氏「ハッピーバレンタインデー！たくさんの愛を込めて、お元気で。またすぐに会いましょう。またね。チャオ！」食べる人を虜にする極上のチョコレートの作り手は、出会った人の心も溶かす愛にあふれる人でした。（２０２６年２月４日放送）