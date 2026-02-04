俳優の土屋太鳳さんが2月3日、自身のインスタグラムを更新し、31歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、姉でタレントの土屋炎伽（ほのか）さんと一緒に豊川稲荷東京別院の節分会に参加したことを明かしました。



【写真を見る】【 土屋太鳳 】 31歳の誕生日に豊川稲荷の節分会に参加 裃姿で姉・炎伽と姉妹ショット公開 『31』という数字に「何かが始まる数字のような気がして」





土屋さんは「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました そしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と誕生日の報告から投稿をスタート。31という数字について「『31』という数字、好きなんです」「なんだかイメージ的に、何かが始まる数字のような気がして」と特別な思いを綴りました。







投稿では、昨年に引き続き今年も姉の炎伽さんと共に豊川稲荷東京別院の節分会に参加したことを報告。昨年は雪の予報で「お練り」が行われなかったものの、今年は「雲ひとつない快晴に恵まれて、お練りにも参加することが出来ました」と喜びを伝えています。







公開された写真では、姉妹で青地に白い模様の裃（かみしも）を身にまとい、升を手にする姿を披露。「いつも守ってくれている大切な大好きな姉と一緒に福を呼ぶことが出来て本当に嬉しいです」と感謝を込め、「どうか良い節分の夜を 福は内」とコメントし、投稿を締めくくりました。



この投稿に「お誕生日おめでとうございます！」「31歳の年も素敵な一年になりますように」「お2人ともとってもお美しいです」「美人姉妹のハッピー節分！」「姉妹ショット可愛いすぎる」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】